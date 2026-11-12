Октябрьский районный суд Иванова отправил под стражу начальника ОМВД России по Комсомольскому району Ивановской области, обвиняемого в похищении человека и превышении должностных полномочий. Полицейского арестовали на один месяц и 23 суток. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В Ивановской области начальника отдела полиции арестовали по делу о похищениях. Видео © VK/ Ивановский областной суд

Решение принято 12 ноября по ходатайству следствия. Самого руководителя районного отдела полиции задержали накануне, 11 ноября. Ему предъявлены обвинения по статьям о похищении человека организованной группой и превышении должностных полномочий при отягчающих обстоятельствах.

Расследование ведёт третий отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Помимо похищения человека, уголовное дело включает эпизоды мошенничества и незаконных действий с компьютерной информацией, содержащей персональные данные.

Всего к уголовной ответственности по делу привлекают 15 человек. Семеро граждан признаны потерпевшими. При этом подробности предполагаемых преступлений и роль каждого фигуранта пока не раскрываются.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Ивановской области совместно с оперативниками собственной безопасности регионального управления МВД. После задержания начальника ОМВД руководство областной полиции назначило служебную проверку.

В УМВД подчеркнули, что в случае подтверждения вины сотрудника уволят из органов по отрицательным основаниям. Кроме того, ему предстоит понести предусмотренное законом наказание.

Ранее Life.ru сообщал об аресте четырёх жителей Ивановской области по другому делу о похищении человека. По версии следствия, злоумышленники избили мужчину, вывезли его к лесу и заставили оформить банковские кредиты, после чего потребовали перевести полученные деньги на свой счёт.