Полицейские задержали мужчину, который попытался силой затащить школьницу в подъезд жилого дома в Ижевске. По данным Mash, им оказался ранее судимый 31-летний уроженец Татарстана Ильнар.

Крики девочки услышали местные жители, которые вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчину ещё 24 ноября и доставили его в отдел. Приезжий снимал квартиру в этом районе вместе с сожительницей.