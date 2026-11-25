В Ижевске задержали мужчину, пытавшегося затащить школьницу в подъезд
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Полицейские задержали мужчину, который попытался силой затащить школьницу в подъезд жилого дома в Ижевске. По данным Mash, им оказался ранее судимый 31-летний уроженец Татарстана Ильнар.
Крики девочки услышали местные жители, которые вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчину ещё 24 ноября и доставили его в отдел. Приезжий снимал квартиру в этом районе вместе с сожительницей.
Напомним, мужчина напал на школьницу на Клубной улице. Он схватил ребёнка за руку и попытался затащить в подъезд, однако девочке удалось вырваться и убежать. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Три года назад мужчина получил судимость за вождение в нетрезвом виде.