В Ижевске ранее судимый мужчина напал на школьницу посреди улицы и попытался силой затащить её в подъезд жилого дома. Девочке удалось отбиться от нападавшего и убежать, сообщает SHOT.

Инцидент произошёл 24 ноября на Клубной улице. Мужчина схватил проходившую мимо школьницу за руку, однако та начала громко кричать и сопротивляться. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

Ранее судимый мужчина попытался затащить школьницу в подъезд в Ижевске. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным SHOT, на записи запечатлён 31-летний мужчина, который переехал в Ижевск из Татарстана. Он работает на местном бетонном заводе, а в августе этого года женился.

Три года назад, по информации телеграм-канала, мужчина получил судимость за вождение в нетрезвом виде. Тогда ему назначили 160 часов обязательных работ и запретили управлять транспортными средствами на два с половиной года.