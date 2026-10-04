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Опубликовано 4 октября, 21:51

В Изюме прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В городе Изюм Харьковской области прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По данным журналистов, в момент происшествия в части региона действовала воздушная тревога.

«В Изюме был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал о взрыве в Одессе. В момент инцидента в Одесской области также действовала воздушная тревога.

Больше новостей о ходе СВО и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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