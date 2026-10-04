В Изюме прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В городе Изюм Харьковской области прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
По данным журналистов, в момент происшествия в части региона действовала воздушная тревога.
«В Изюме был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал о взрыве в Одессе. В момент инцидента в Одесской области также действовала воздушная тревога.
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