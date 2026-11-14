Торговые павильоны на оптовой базе в Каховке Херсонской области сгорели после нескольких ударов беспилотников. Атака произошла в выходной день, когда на территории находились покупатели. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

По его словам, беспилотники атаковали торговую площадку несколько раз. В результате павильоны полностью сгорели.

«Беспилотники украинских террористов нанесли несколько ударов по торговым павильонам на оптовой базе в Каховке. Атака произошла в выходной день, когда люди приехали за покупками. Павильоны сгорели», — написал Филипчук в MAX.