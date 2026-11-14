В Каховке после атаки украинских БПЛА сгорели торговые павильоны
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Торговые павильоны на оптовой базе в Каховке Херсонской области сгорели после нескольких ударов беспилотников. Атака произошла в выходной день, когда на территории находились покупатели. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.
По его словам, беспилотники атаковали торговую площадку несколько раз. В результате павильоны полностью сгорели.
«Беспилотники украинских террористов нанесли несколько ударов по торговым павильонам на оптовой базе в Каховке. Атака произошла в выходной день, когда люди приехали за покупками. Павильоны сгорели», — написал Филипчук в MAX.
Каховка неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудник местного рынка заметил дрон и успел вывести людей с территории до удара. Благодаря его действиям тогда удалось избежать жертв.