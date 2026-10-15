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Опубликовано 15 октября, 17:18

Заметил дрон и вывел людей: Сотрудник рынка в Каховке помог избежать жертв при ударе ВСУ

В Каховке сотрудник рынка вывел людей до удара ВСУ, никто не пострадал

Обложка © ТАСС / Ибрагим Кумыков

Обложка © ТАСС / Ибрагим Кумыков

Сотрудник центрального рынка в Каховке Херсонской области заметил беспилотник и попросил людей покинуть территорию до удара. Благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своём телеграм-канале.

По его словам, украинский дрон появился над рынком 15 октября около 10:00 мск.

«Заметив его, сотрудник рынка попросил людей покинуть территорию. Благодаря его действиям удалось избежать жертв. Затем по рынку был нанесён удар», — написал Филипчук.

О масштабах повреждений глава округа не сообщил.

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Накануне при обстрелах Каховки погибла женщина и получил ранения мужчина. По данным Филипчука, удары пришлись по частному дому, торговой базе и объектам электросетевого хозяйства.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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