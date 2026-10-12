В Калининграде 11-летняя девочка пыталась поджечь машину полиции

В Калининграде полицейские остановили 11-летнюю девочку, которая пыталась поджечь служебный автомобиль. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошёл 11 октября около 20:30 на улице Галковского. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили ребёнка возле служебного транспорта: девочка облила автомобиль воспламеняющейся жидкостью и попыталась его поджечь. Правоохранители вмешались, поэтому возгорания удалось избежать.

«По предварительным данным, 11-летняя местная жительница по указанию неизвестного лица пыталась повредить служебный автомобиль», — говорится в сообщении УМВД.

Ранее девочка на профилактическом учёте не состояла. Сейчас правоохранители устанавливают, кто мог давать ей указания и при каких обстоятельствах ребёнок оказался вовлечён в произошедшее. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. При этом в силу возраста сама девочка не достигла возраста уголовной ответственности, а окончательная правовая оценка будет дана после проверки всех обстоятельств.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области 17-летний подросток поджёг служебный автомобиль полиции после указаний неизвестных, представившихся сотрудниками ФСБ. По данным правоохранителей, юношу завербовали через мессенджер и убеждали выполнять различные задания под угрозой уголовного преследования. В отношении подростка возбудили уголовное дело о теракте.