«Поварёшкой» по голове: Калининградец пострадал при обрушении фасада кафе
В Калининграде мужчина пострадал при обрушении фасада здания с кафе
Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский
Часть фасада здания с кафе «Поварёшка» обрушилась днём на Ленинском проспекте в Калининграде. В результате пострадал мужчина 1989 года рождения.
Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС России, обрушение произошло в районе входной зоны со стороны улицы.
«Пострадал мужчина 1989 года рождения. Его с травмами головы госпитализировали», — сообщил собеседник агентства.
Инцидент произошёл во время наплыва посетителей. Эвакуацию людей из кафе после обрушения не проводили.
Ранее в Суходольске ЛНР частично обрушился аварийный многоквартирный дом на улице Бородина, пострадавших нет. Жильцов экстренно расселили за два дня до ЧП после того, как специалисты предупредили об угрозе обрушения.
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