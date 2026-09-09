«Поварёшкой» по голове: Калининградец пострадал при обрушении фасада кафе

Часть фасада здания с кафе «Поварёшка» обрушилась днём на Ленинском проспекте в Калининграде. В результате пострадал мужчина 1989 года рождения.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС России, обрушение произошло в районе входной зоны со стороны улицы.

«Пострадал мужчина 1989 года рождения. Его с травмами головы госпитализировали», — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошёл во время наплыва посетителей. Эвакуацию людей из кафе после обрушения не проводили.

Ранее в Суходольске ЛНР частично обрушился аварийный многоквартирный дом на улице Бородина, пострадавших нет. Жильцов экстренно расселили за два дня до ЧП после того, как специалисты предупредили об угрозе обрушения.