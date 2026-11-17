В Калининграде заключили под стражу 19-летнего местного жителя, которого обвиняют в содействии подготовке теракта. По версии следствия, молодой человек за 50 долларов собирал информацию о газораспределительной станции и передавал её неизвестному заказчику. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Как установили следователи, в октябре 2025 года юноша получил через мессенджер задание от неизвестного пользователя. Ему поручили провести разведку объектов в городе Светлом, сделав их фотографии и видеозаписи.

Молодой человек, по данным следствия, выполнил поручение и отправил собранные материалы заказчику через тот же мессенджер. За проделанную работу ему заплатили 50 долларов. В региональном управлении ФСБ уточнили, что объектом съёмки была газораспределительная станция.

Предполагаемого пособника задержали 12 ноября. Ему предъявили обвинение по статьям о пособничестве в приготовлении к террористическому акту. В случае признания виновным молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО до 12 января 2027 года. Постановление об избрании меры пресечения пока не вступило в законную силу.