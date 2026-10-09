В Калининграде ввели режим повышенной готовности из-за шторма

В Калининграде ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. Порывы западного и юго-западного ветра 9 октября могут достигать 25–27 метров в секунду, сообщила глава городской администрации Елена Дятлова. Прогноз также подтверждает региональное управление МЧС.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наиболее сильный ветер ожидается с 10:00 до 13:00. МЧС предупреждает о возможных повреждениях линий связи и электропередачи, проблемах в работе коммунальных служб и осложнении дорожной обстановки.

Дятлова назвала прогнозируемую непогоду 10-балльным штормом и призвала жителей по возможности меньше находиться на улице, не подходить к деревьям, рекламным щитам и другим конструкциям. Автомобили также рекомендуют не оставлять рядом с ними.

Отдельные меры предусмотрели для детей. Родители школьников и воспитанников детсадов могут оставить их дома, такое отсутствие не будут считать пропуском без уважительной причины.

«Безопасность детей для нас важнее всего», — подчеркнула Дятлова.

К возможным последствиям непогоды подготовили аварийные бригады коммунальных предприятий, технику и оборудование. Сообщать об упавших деревьях, повреждённых конструкциях и авариях на городских сетях можно в ЕДДС Калининграда по номеру 59-64-00.

Ранее Life.ru писал о мощном шторме, который обрушился на Калининградскую область 22 августа. Тогда пострадал как минимум один человек, а сильный ветер повалил сотни деревьев.