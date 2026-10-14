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Опубликовано 14 октября, 08:04

В Калужской области ночью 14 октября уничтожили 20 беспилотников ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО уничтожили 20 беспилотников в Калужской области в ночь на 14 октября. По предварительной информации, люди не пострадали, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, беспилотники сбили над территориями Боровского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также Куйбышевского района. Кроме того, дроны уничтожили на окраинах Калуги и Обнинска.

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Более 160 беспилотников уничтожили и подавили за ночь в Ростовской области. Воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском, а также в восьми районах области: Каменском, Кашарском, Миллеровском, Морозовском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском, Шолоховском. Информации о пострадавших и последствиях на земле на момент публикации не поступало. Губернатор уточнил, что данные ещё будут проверять.

Больше новостей об атаках беспилотников, пострадавших мирных жителях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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