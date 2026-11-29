В Калужской области отразили атаку 65 украинских беспилотников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Силы противовоздушной обороны уничтожили 65 украинских беспилотников над Калужской областью за минувшие вечер и ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в «Максе».
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На местах работают оперативные группы.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 28 ноября над Калужской областью уничтожили 120 украинских беспилотников. Тогда в результате падения обломков одного из БПЛА на окраине Калуги были частично повреждены кровля и остекление дачного дома.