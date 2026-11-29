Силы противовоздушной обороны уничтожили 65 украинских беспилотников над Калужской областью за минувшие вечер и ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в «Максе».

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На местах работают оперативные группы.