В Калужской области за ночь сбили 19 беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
В Калужской области вечером и в ночь на сегодня силы ПВО уничтожили 19 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, дроны сбили над территориями Боровского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах работают оперативные группы.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее Life.ru писал об уничтожении 25 беспилотников над Калужской областью за вечер и ночь: тогда сообщалось о повреждении трёх нежилых строений. Подробнее — в материале Life.ru.
Больше новостей о происшествиях в регионе читайте в разделе «Новости Калужской области» на Life.ru