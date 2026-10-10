В Калужской области за ночь сбили 19 беспилотников

В Калужской области вечером и в ночь на сегодня силы ПВО уничтожили 19 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дроны сбили над территориями Боровского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах работают оперативные группы.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее Life.ru писал об уничтожении 25 беспилотников над Калужской областью за вечер и ночь: тогда сообщалось о повреждении трёх нежилых строений. Подробнее — в материале Life.ru.