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Регион
Опубликовано 10 октября, 08:30

В Калужской области за ночь сбили 19 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

В Калужской области вечером и в ночь на сегодня силы ПВО уничтожили 19 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дроны сбили над территориями Боровского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах работают оперативные группы.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Часть Правого берега Калуги осталась без интернета из-за повреждения линии связи
Часть Правого берега Калуги осталась без интернета из-за повреждения линии связи

Ранее Life.ru писал об уничтожении 25 беспилотников над Калужской областью за вечер и ночь: тогда сообщалось о повреждении трёх нежилых строений. Подробнее — в материале Life.ru.

Больше новостей о происшествиях в регионе читайте в разделе «Новости Калужской области» на Life.ru

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Андрей Бражников
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