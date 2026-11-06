Девушка чудом избежала травм во время сильного ветра в Каменске-Уральском Свердловской области. Прямо на неё полетели сорванные с крыши обломки, однако она успела увернуться. Опасный момент попал на видео, которое распространилось в местные пабликах.

В Каменске-Уральском девушка увернулась от летящих обломков крыши. Видео © Telegram / Признавашки Каменск-Уральский

На кадрах видно, с какой силой бушует стихия. Порывы ветра подхватывают фрагменты кровли и разбрасывают их в разные стороны. Девушка успевает отойти от опасного участка.

6 ноября Свердловскую область накрыли снегопады и штормовой ветер. По предупреждению регионального МЧС, порывы могли достигать 27 метров в секунду. Синоптики также прогнозировали мокрый снег и гололёд.

Непогода привела к перебоям с электричеством. По данным спасателей, частичные отключения затронули девять муниципалитетов, включая Каменск-Уральский, Богданович, Сухой Лог и Верхнюю Пышму. К устранению последствий привлекли 69 специалистов и 20 единиц техники.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях разгула стихии в Екатеринбурге. Там шквалистый ветер повалил деревья, одно из которых рухнуло на припаркованную машину. На пересечении улиц Фрунзе и 8 Марта опрокинулись торговые прилавки, а в соседнем Берёзовском возникли локальные проблемы с электроснабжением.