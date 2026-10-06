В Карачаево-Черкесии спасли туристов, заблудившихся у Софийских озёр

Осенний поход к Софийским озёрам для туристов из Карелии закончился спасательной операцией: группа сбилась с маршрута в высокогорье. Специалисты МЧС нашли путешественников и благополучно вывели их с горного участка.

Туристы не регистрировали свой поход в подразделениях МЧС России. На их поиски отправились спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Дзераева.

После того как группу обнаружили, спасатели сопроводили её вниз к поляне, а затем доставили в посёлок Архыз. Женщине и ребёнку медицинская помощь не понадобилась.

Софийские озёра расположены на высоте более 2800 метров над уровнем моря. Осенью условия здесь быстро меняются: световой день становится короче, а температура заметно снижается, поэтому потеря маршрута в горах может быстро стать опасной.

В МЧС рекомендуют перед выходом в высокогорье учитывать погодные условия, продолжительность светового дня и заранее сообщать спасателям о маршруте.