В Казахстане на НПЗ загорелись два резервуара с нефтепродуктами

Два резервуара с 120 тоннами нефтепродуктов загорелись на НПЗ в Кызылорде в Казахстане. Пожарным удалось остановить огонь, прежде чем он перекинулся на три соседние ёмкости. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) республики.

На НПЗ в Кызылорде возник пожар. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 112qyzylorda

Возгорание произошло на территории предприятия на улице Шокай. Пламя охватило резервуары весом по 60 тонн каждый ещё до прибытия первых расчётов. На момент их приезда существовала реальная опасность дальнейшего распространения огня.

Для тушения на месте развернули штаб и задействовали дополнительные силы. Пожарные применили переносные мониторы и пенную атаку, одновременно защищая расположенные рядом резервуары. В итоге три ёмкости удалось уберечь от возгорания. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось на площади 200 квадратных метров.

Причину происшествия сейчас устанавливают. К расследованию привлекли специалистов пожарной экспертной лаборатории.

Ранее Life.ru писал, что в турецкой Анталье лесные пожары не утихают второй день. В районе Аксу пожар охватил лес возле кварталов Караёз, Экшили, Кызыллы и Чамлыбель. К тушению привлекли три самолёта, девять вертолётов, 110 пожарных автоцистерн, четыре единицы тяжёлой техники и 610 человек. Ветер расширил площадь возгорания и перенёс огонь на территорию соседнего Кепеза. Из-за пожара власти перекрыли Северную окружную дорогу и часть трассы Анталья — Ыспарта. В районах, которым угрожало пламя, начали вывозить жителей и животных.