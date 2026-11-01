Российский бизнесмен Дмитрий Пунин и Марина Ильина, которых связывают с игорным брендом PIN-UP, объявлены в розыск в Казахстане. Их подозревают в причастности к работе нелегальных онлайн-казино PIN-UP и PINCO, сообщает Telegram-канал Baza. Розыскные дела зарегистрировали 30 октября, расследованием занимается Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) республики.

Следователи изучают схему, позволявшую принимать деньги игроков и выводить их за границу. По версии АФМ, казино управлялись через сеть связанных компаний, а платежи проходили через транзитные счета с последующим переводом в криптовалюту.

Для прикрытия деятельности, как установило ведомство, использовалась компания «Бонами», официально получившая букмекерскую лицензию под брендом PIN-UP.KZ. Финансовые операции обеспечивали платёжные организации, в том числе Gold Pay и Cyber Pay. Общая сумма проигрышей казахстанских пользователей на связанных с расследованием площадках могла достигнуть 100 миллиардов тенге, пишет Baza.

Ещё в феврале по тому же делу в розыск объявили Дмитрия Дружинского и Марину Левкович-Гинзбург. Казахстанские следователи считают, что они занимались поиском сообщников, взаимодействовали с банками и организовывали приём и вывод денег. Обоим заочно избрали содержание под стражей.

Кстати, Пунин уже попадал в поле зрения СМИ. Ранее Life.ru рассказывал о взрыве в кафе российского бизнесмена на Кипре. В марте неизвестные заложили самодельное взрывное устройство в одном из заведений сети The Shawarma by Punin. Полиция задержала двух подозреваемых. До этого злоумышленники поджигали дорогие автомобили предпринимателя и его винный бутик. Пунин переехал на остров в 2019 году, где развивал ресторанный и развлекательный бизнес.