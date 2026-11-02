В Казахстане сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали десять человек, подозреваемых в подготовке насильственного изменения конституционного строя. По версии следствия, участники экстремистской группы намеревались изменить существующий государственный порядок на западе страны. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Спецоперация прошла 30 октября в городе Атырау при координации органов прокуратуры. Всех десятерых подозреваемых задержали одновременно в рамках досудебного расследования.

Фигурантам вменяют создание экстремистской группы, руководство ею и участие в её деятельности. Кроме того, их подозревают в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.

«По версии следствия, члены преступной группы преследовали цель по насильственному изменению основ конституционного строя в западном регионе Казахстана», — сообщили в КНБ.

При обысках по местам жительства задержанных силовики обнаружили огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику, литературу и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Кроме того, спецслужбы пресекли деятельность трёх подпольных учебных центров для детей и подростков, которые, по данным ведомства, создали участники группировки.

В КНБ уточнили, что некоторые фигуранты ранее уже были судимы за террористические и общеуголовные преступления. Остальные подробности расследования пока не разглашаются.