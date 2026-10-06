Бывшего главкома ВМС Казахстана задержали после гибели 14 военных на Каспии

Бывшего главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана Каната Ниязбекова задержали по делу о гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспии. Экс-главкома подозревают в халатном отношении к службе, сообщили в МВД республики.

«Военно-следственным подразделением МВД в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море за халатное отношение к службе задержан и водворен в ИВС бывший Главнокомандующий ВМС ВС РК капитан 1-го ранга», – уточнили в министерстве.

Ниязбекова водворили в изолятор временного содержания, суд санкционировал его арест. Незадолго до этого он был освобождён от должности главнокомандующего ВМС Казахстана. По делу задержали ещё пятерых офицеров. Среди них начальник штаба — первый заместитель главнокомандующего ВМС, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера.

По предварительным данным следствия, ответственные должностные лица могли не принять необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава в ухудшающихся погодных условиях. По факту случившегося расследуются дела о халатном отношении к службе, повлёкшем тяжкие последствия, и нарушении правил кораблевождения.

Трагедия произошла 24 сентября во время учений в Мангистауской области. Из-за шторам и усиления ветра 17 военнослужащих унесло в открытое море. Троих удалось спасти, остальные 14 погибли. После трагедии власти Казахстана начали проверку в оборонном ведомстве. 25 сентября в стране был объявлен общенациональный траур по погибшим военнослужащим.