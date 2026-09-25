В Казахстане установили подозреваемых после гибели 14 военных на Каспии

Генеральная прокуратура Казахстана установила должностных лиц, подозреваемых по делу о гибели военнослужащих во время учений на Каспийском море. Следствие считает, что они могли не обеспечить безопасность личного состава с учётом погодных условий и ненадлежащим образом организовать спасательную операцию.

«Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учётом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей», — сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили более 30 военнослужащих, изъяли документацию и видеозаписи. По делу назначены 12 экспертиз. В надзорном ведомстве подчеркнули, что действиям всех подозреваемых дадут правовую оценку, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил Казахстана в Мангистауской области. При выполнении учебно-боевой задачи резко ухудшилась погода и усилился ветер, после чего военнослужащих унесло в Каспийское море. Первоначально власти сообщали о 19 оказавшихся в воде военных, однако позднее уточнили число до 17 человек.

Троих военнослужащих удалось спасти. К утру 25 сентября было известно о 12 погибших, ещё двое считались пропавшими. Около 09:15 спасатели обнаружили тела последних двух военнослужащих — сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы. Таким образом, общее число погибших достигло 14 человек, после чего поисковую операцию завершили.

По факту трагедии расследуется уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе, повлёкшем тяжкие последствия, и нарушении правил кораблевождения. Для выяснения обстоятельств также создана правительственная комиссия.

Напомним, во время учений на Каспии группу из 19 военнослужащих унесло в море. По последним данным, погибли 14 человек. Ещё нескольких ищут, в районе инцидента начата масштабная операция. Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днём общенационального траура.