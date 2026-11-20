Разрушенный вандалами памятник 72 неизвестным красноармейцам полностью восстановили в казахстанском Таразе. Работы завершили после обращения российских дипломатов, сообщило Генконсульство РФ в Алма-Ате в своём Telegram-канале.

Стела установлена на месте захоронения бойцов Красной армии, которые умерли от ран в эвакуационных госпиталях Джамбула во время Великой Отечественной войны. Сейчас город носит название Тараз и является административным центром Жамбылской области.

Восстановлением памятника занялись местные власти. Российское генконсульство поблагодарило руководство области и города за оперативный ремонт мемориала и приведение его в надлежащий вид.

При этом расследование самого акта вандализма ещё не завершено. Дипломаты выразили уверенность, что правоохранительные органы Казахстана продолжат работу, установят причастных к разрушению памятника и добьются их наказания.

Ранее Life.ru сообщал, что полиция Жамбылской области возбудила уголовное дело после разрушения стелы. О происшествии стало известно 18 ноября, хотя мемориал всего месяцем ранее, 15 октября, открыли после масштабной реконструкции за счёт российской стороны. Памятник находится на кладбище в микрорайоне Карасу. После случившегося Москва направила дипломатическую ноту, а глава региона Ербол Карашукеев взял расследование на особый контроль.