В Казахстане возбудили уголовное дело после разрушения памятной стелы на месте захоронения 72 воинов Красной армии в городе Таразе. Полиция Жамбылской области разыскивает причастных к осквернению мемориала, который восстановили при участии России всего месяц назад.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание правонарушителей», — сообщили в региональном департаменте полиции.

В ведомстве заверили, что виновных привлекут к строгой ответственности в соответствии с законодательством Казахстана. Повреждённый памятник находится на городском кладбище в микрорайоне Карасу. Здесь похоронены неизвестные красноармейцы, умершие от ран в эвакуационных госпиталях Джамбула, как раньше назывался Тараз, в годы Великой Отечественной войны.

Мемориальный комплекс открыли 15 октября после масштабной реконструкции. Работы профинансировала российская сторона при содействии местных властей. Однако спустя чуть больше месяца неизвестные практически полностью разрушили памятную стелу.

В администрации Тараза пообещали восстановить мемориал в ближайшее время. По поручению главы Жамбылской области Ербола Карашукеева расследование находится на особом контроле.

Ранее Life.ru рассказывал о реакции российского генконсульства на разрушение памятника. О произошедшем дипломатам стало известно 18 ноября. Они направили ноту в МИД Казахстана и призвали провести тщательное расследование, установить виновных и не допустить повторения подобных инцидентов.