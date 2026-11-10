В Казани остеопата отдали под суд после смерти ребёнка на приёме
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В Казани 55-летняя врач-остеопат предстанет перед судом после гибели маленького пациента во время платного приёма. Следствие считает, что женщина травмировала ребёнка в ходе медицинских манипуляций, после чего мальчик скончался. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
По версии следствия, специалист проводила остеопатические процедуры мальчику 2023 года рождения, предварительно не оценив должным образом состояние его здоровья. Кроме того, женщина не проконсультировалась с лечащим врачом ребёнка, чтобы определить, какие манипуляции допустимы. В результате во время сеанса маленький пациент получил травму, от которой умер в тот же день.
Проведённая судебная экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями остеопата и гибелью мальчика.
«Согласно выводам проведенной экспертизы, наступление смерти пациента находится в прямой причинно-следственной связи с действиями обвиняемой», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Напомним, инцидент произошёл в январе 2025 года. Трагедия произошла 20 января 2025 года в частном медицинском центре. Во время приёма состояние ребёнка резко ухудшилось, после чего вызвали скорую помощь. Прибывшие медики пытались реанимировать малыша, однако спасти его не удалось. По факту случившегося возбудили уголовное дело, расследование которого теперь завершено.