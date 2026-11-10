В Казани 55-летняя врач-остеопат предстанет перед судом после гибели маленького пациента во время платного приёма. Следствие считает, что женщина травмировала ребёнка в ходе медицинских манипуляций, после чего мальчик скончался. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, специалист проводила остеопатические процедуры мальчику 2023 года рождения, предварительно не оценив должным образом состояние его здоровья. Кроме того, женщина не проконсультировалась с лечащим врачом ребёнка, чтобы определить, какие манипуляции допустимы. В результате во время сеанса маленький пациент получил травму, от которой умер в тот же день.

Проведённая судебная экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями остеопата и гибелью мальчика.

«Согласно выводам проведенной экспертизы, наступление смерти пациента находится в прямой причинно-следственной связи с действиями обвиняемой», — говорится в сообщении Следственного комитета.