В Казани стая бездомных собак загрызла той-пуделя, на спасение которого хозяйка потратила около 300 тысяч рублей. Животное пытались выходить несколько ветеринаров, однако полученные травмы оказались смертельными. При этом жители Советского района утверждают, что уже два года безуспешно добиваются отлова агрессивных псов. Об этом сообщил Mash Iptash.

В Казани стая бездомных собак загрызла той-пуделя и покусала мужчину. Видео © Telegram / Mash Iptash

По словам местных, стая обосновалась на стройплощадке между жилыми комплексами «Мечта» и «Открытие». Собаки регулярно выбегают к расположенным неподалёку мусорным контейнерам в поисках еды, а по пути бросаются на прохожих и домашних животных.

Один из таких случаев закончился травмой для мужчины, который пытался защитить своего питомца. Когда дворняги набросились на его собаку, хозяин бросился разнимать животных, но в результате сам получил укус в ногу.

Другой жертвой стаи стал маленький той-пудель. По рассказам очевидцев, собаки вырвали питомца прямо с поводка и утащили. Хозяйка нашла его с переломом таза и обратилась за ветеринарной помощью. За жизнь пуделя боролись несколько специалистов, лечение обошлось примерно в 300 тысяч рублей, но спасти его не удалось.

Жители неоднократно обращались в городской комитет ЖКХ с просьбой разобраться с опасной стаей. Однако, по их словам, в ответ чиновники сообщали, что сотрудники службы отлова не могут обнаружить животных. За два года удалось поймать только двух собак, остальные продолжают находиться возле жилых домов.

Ранее Life.ru рассказывал, почему стаи одичавших собак нередко появляются возле строек и заброшенных предприятий. Кинолог объяснял, что такие животные могут охотиться на мелкую живность, но при этом продолжают искать пропитание рядом с людьми, поскольку хорошо знают расположение мусорных контейнеров. При этом пострадавшие от нападений бездомных животных могут добиваться компенсации от властей.