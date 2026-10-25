В Турции не осталось бездомных кошек и собак

В Турции завершили масштабную кампанию по отлову бездомных животных. По утверждению властей, установленный план выполнен на 100%, а пойманных собак и кошек разместили в приютах и специально оборудованных зонах содержания. Об этом глава МВД страны Мустафа Чифтчи сообщил в эфире телеканала Lider Haber.

Последнее животное, по словам министра, забрали с улицы 21 октября в Диярбакыре. Сначала отлов проводили в 51 провинции Турции, а с августа 2026 года к программе подключились ещё 30 крупных городов. Для размещения животных муниципалитеты строили приюты и специальные площадки.

Чифтчи рассказал, что в местах содержания животных кормят, лечат, вакцинируют и стерилизуют. Кроме того, желающие могут забрать питомцев домой. По данным министра, новых хозяев уже нашли около 200 тысяч животных.

Кампания стала продолжением реформы, начатой в 2024 году. Тогда турецкий парламент изменил правила обращения с бездомными животными, отказавшись от прежней практики возвращения собак на улицы после стерилизации. Теперь их должны содержать в приютах или специально отведённых зонах до передачи новым владельцам.

Ранее Life.ru сообщал, что в Иркутской области приняли закон, разрешающий усыпление агрессивных бездомных собак в исключительных случаях. Поводом стала статистика нападений: за 2025 год в регионе зафиксировали более 3,7 тысячи подобных случаев. Решение об эвтаназии предусматривает обязательный осмотр животного комиссией.