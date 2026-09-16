Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 18:27

В Казани установят памятную доску Герою России генерал-майору Грунису

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Казани появится памятная доска в честь погибшего Героя России генерал-майора Антона Груниса. Сейчас власти города устанавливают точный адрес дома, где он проживал, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы Татарстана.

«Сейчас устанавливается точное место его проживания, когда он жил в Казани, чтобы установить на доме памятную доску. Этот вопрос прорабатывается», — сказала Галимова.

Кто такой генерал Антон Грунис: биография, награды и путь от Казани до Константиновки
Кто такой генерал Антон Грунис: биография, награды и путь от Казани до Константиновки

Напомним, о смерти генерал-майора Антона Груниса, который ранее получил звание Героя России, сегодня сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Журналистка Анастасия Кашеварова утверждала, что дом командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады был прицельно атакован двумя украинскими беспилотниками.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar