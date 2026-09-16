В Казани установят памятную доску Герою России генерал-майору Грунису
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В Казани появится памятная доска в честь погибшего Героя России генерал-майора Антона Груниса. Сейчас власти города устанавливают точный адрес дома, где он проживал, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы Татарстана.
«Сейчас устанавливается точное место его проживания, когда он жил в Казани, чтобы установить на доме памятную доску. Этот вопрос прорабатывается», — сказала Галимова.
Напомним, о смерти генерал-майора Антона Груниса, который ранее получил звание Героя России, сегодня сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Журналистка Анастасия Кашеварова утверждала, что дом командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады был прицельно атакован двумя украинскими беспилотниками.
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