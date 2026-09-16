В Казани установят памятную доску Герою России генерал-майору Грунису

В Казани появится памятная доска в честь погибшего Героя России генерал-майора Антона Груниса. Сейчас власти города устанавливают точный адрес дома, где он проживал, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы Татарстана.

«Сейчас устанавливается точное место его проживания, когда он жил в Казани, чтобы установить на доме памятную доску. Этот вопрос прорабатывается», — сказала Галимова.