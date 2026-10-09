В КБР раскрыли майнинг-ферму жителя Нальчика

В Нальчике полицейские раскрыли майнинг-ферму, из-за которой энергосбытовая компания недосчиталась около 5 млн рублей. Её владелец в течение полугода добывал криптовалюту в цокольном помещении под магазином, используя электричество в обход счётчиков. Об этом сообщает МВД по Кабардино-Балкарской Республике.







38-летний мужчина арендовал помещение в посёлке Каменка и разместил там около 20 устройств для майнинга. Оборудование он подключил непосредственно к электросети, поэтому потреблённая им энергия не проходила через приборы учёта.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Кабардино-Балкарии, схема работала около шести месяцев. За это время объём безучётного потребления составил примерно 5 млн рублей. В отношении жителя Нальчика следователи Чегемского района возбудили уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru писал, что в России планируют обязательно проверять криптовалюту, чтобы выявлять активы, которые могли быть получены преступным путём. Речь идёт об анализе происхождения криптоактивов и связанных с ними транзакций в рамках финансового мониторинга. Такой механизм должен позволить выявлять цифровые активы, связанные с противоправной деятельностью, при их обращении через регулируемую инфраструктуру. С 1 сентября вступил в силу закон, определяющий правила их обращения, а Банк России получил полномочия по надзору за участниками нового рынка.