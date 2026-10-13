В Кёльне задержали пристававшего к 16-летней девушке на улице робота

В Германии изъяли робота, который домогался подростка на улице. Всё случилось в Кёльне, где робот, предположительно, прикоснулся к бёдрам 16-летней девушки. Полиция задержала подозреваемых после инцидента. Правоохранители проверяют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает The Daily Mail.

Домогательства робота на улице в Германии. Видео © X / E X X ➠A L E R T S

Робот ростом около 1,2 метра подошёл к девушке на улице и начал «совершать толкающие движения в её сторону». Происходящее, как утверждает издание, транслировали в прямом эфире. Предположительно, оператор управлял роботом дистанционно, а его друг в это время стримил. Полиция задержала подозреваемых.

«Устройство было конфисковано, так же как и смартфоны подозреваемых», — сообщили в полиции.

Правоохранители расценивают произошедшее как нападение и рассматривают вопрос о предъявлении обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее Life.ru рассказывал, как робот во время шоу в Китае случайно ударил ребёнка. Инцидент произошёл летом в Синьцзяне. Робот в клоунском парике демонстрировал приёмы карате, но во время выступления ударил мальчика ногой в грудь.