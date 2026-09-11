В Кемерове начали выпуск одноместных летающих электромашин

Массовое производство одноместных электрических аппаратов вертикального взлёта и посадки eVTOL запустили в Кемерове. Пять частных клиентов уже оформили заказы, сообщил ТАСС технический директор предприятия Максим Ивлев. Завод способен выпускать до 100 таких машин в год.

Аппарат оснащён восемью электромоторами и может находиться в воздухе до 30 минут, если вес оператора не превышает 75 килограммов. В линейке также представлены модификации, рассчитанные на людей массой до 90 и 110 килограммов. Взлётная полоса технике не нужна.

Без пилота eVTOL способен разгоняться до 95 км/ч. Электроника берёт на себя большую часть управления, включая автоматическую стабилизацию. Разработчики также предусмотрели дублирование критически важных систем и выпуск спасательного парашюта.

Каркас машины изготовлен из титана, а для снижения массы применены композитные материалы, в том числе карбон. Зарубежными остаются двигатели и аккумуляторы, остальные этапы выпуска предприятие обеспечивает самостоятельно.

Летать разрешается при видимости не менее двух километров, без дождя и при температуре от минус 15 до плюс 30 градусов. Зимой аппарат также можно поднять в воздух, однако производитель предупреждает о повышенных рисках. Новичкам рекомендуют пройти пятичасовой курс по аэродинамике и метеорологии.

Ивлев уточнил, что предприятие имеет лицензию Минпромторга на авиационные виды деятельности и располагает возможностями для сборки двухместной версии. По утверждению разработчика, аппараты с массой конструкции до 115 килограммов не нуждаются в сертификации, а оформить их можно через «Госуслуги».

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