На Сахалине впервые в России испытали прототип «летающего такси»

На Сахалине провели испытания сверхлёгкого воздушного судна с человеком на борту. Полёт состоялся 6 июля на территории дронопорта «Пушистый» в Корсаковском районе. Аппарат, который в СМИ называют прототипом аэротакси, поднялся в воздух в рамках форума «Крылья Сахалина».

В испытаниях участвовал предприниматель из Владивостока Алексей Спинка, чья компания занимается развитием персональной авиации. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, этот запуск первым в России официальным испытанием подобного аппарата с человеком на борту. При этом технические характеристики, продолжительность полёта и высота подъёма пока не раскрываются.

К проекту подключилось беспилотное подразделение авиакомпании «Аврора» — «Аврора — БАС». Компания параллельно собирает собственное сверхлёгкое воздушное судно и рассчитывает завершить работы до конца 2026 года.

Испытания прошли на дронопорте «Пушистый», который получил официальный статус в мае 2025 года. Площадка предназначена для эксплуатации беспилотников и проверки новых авиационных решений.

Ранее с Сахалина уже проводили дальние полёты беспилотников. В июле дрон впервые преодолел около 420 километров между Кунаширом и дронопортом «Пушистый», двигаясь в общем воздушном пространстве с пилотируемой авиацией. До запуска регулярных пассажирских перевозок таким аппаратам ещё предстоит пройти сертификацию, подтвердить безопасность и получить разрешение на коммерческую эксплуатацию. Поэтому нынешний полёт скорее стал демонстрацией технологии, чем запуском готового аэротакси.

Ранее Китай сделал значительный шаг к созданию индустрии летающих такси, став первой страной, выдавшей разрешения на их эксплуатацию. Две компании, EHang Holdings и Hefei Hey Airlines, получили сертификаты от Управления гражданской авиации Китая, позволяющие им предоставлять коммерческие услуги.