В Кении разбился вертолёт с высокопоставленным чиновником на борту

В Кении потерпел крушение вертолёт Лесной службы, перевозивший высокопоставленного чиновника Министерства охраны окружающей среды. Все пять человек, находившихся на борту, получили травмы, однако обошлось без погибших. Об этом сообщает местное издание The Star со ссылкой на полицию.

Инцидент произошёл 12 октября в городе Керичо на западе страны. Воздушное судно разбилось при попытке взлёта с территории гольф-клуба. Машина потеряла высоту и рухнула на землю, получив серьёзные повреждения.

Среди пассажиров на борту находился главный секретарь Министерства охраны окружающей среды, лесного хозяйства и по проблемам изменения климата Фестус Нг’ено. Он также оказался в числе пострадавших. Всех находившихся на борту доставили в больницу.

Начальник полиции округа Керичо Кивинду Килонзо сообщил, что состояние госпитализированных стабильное. В результате падения у вертолёта оторвалась хвостовая часть. Основной корпус также получил значительные повреждения.

В районе происшествия наблюдались сильные дожди. При этом причины аварии пока не установлены. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru сообщал о гибели директора разведывательной службы Эквадора Микеле Сенси-Контуджи при крушении вертолёта в Кении. Трагедия произошла в августе 2026 года неподалёку от горы Ололокве. Вместе с чиновником погибла его супруга Стефани.