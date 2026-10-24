В Киеве мужчина открыл стрельбу после конфликта, один человек погиб

В Киеве конфликт между несколькими мужчинами закончился стрельбой, в результате которой один человек погиб, а ещё один получил ранения. Подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщает РБК-Украина.

Происшествие случилось в Святошинском районе украинской столицы. По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из участников достал пистолет и открыл огонь.

В результате один человек получил смертельные ранения. Ещё один пострадавший был ранен. Правоохранители задержали предполагаемого стрелка. Начато расследование, в ходе которого предстоит установить обстоятельства конфликта и причины применения оружия.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае стрельбы в Киеве, произошедшем в Печерском военкомате. По данным украинской полиции, 41-летний мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Ранения получили шесть человек. Подозреваемому предъявили обвинения по трём статьям, ему грозит пожизненное заключение.