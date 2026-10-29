В Киеве на аукционе нашли покупателя для второй конфискованной квартиры Лебедева

В Киеве продали с аукциона вторую конфискованную квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. За недвижимость в историческом центре украинской столицы предложили 8,01 млн гривен, или около $175,7 тыс., сообщил Фонд государственного имущества Украины.

Квартира площадью 193,2 квадратного метра расположена на улице Саксаганского и занимает два уровня последнего этажа шестиэтажного дома. В ней находятся три комнаты, кабинеты, кухня, два санузла, три балкона и хозяйственные помещения.

За право приобрести недвижимость боролись два участника торгов. Начальная стоимость составляла около 7,07 млн гривен, однако в ходе аукциона цена выросла до 8,01 млн. Победитель должен оплатить покупку в течение 25 рабочих дней после оформления протокола и погасить задолженность за коммунальные услуги до заключения договора.

Лебедев находится под украинскими санкциями с 2022 года. В июле 2023-го Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать в доход государства принадлежащее ему имущество, включая две квартиры в центре Киева.

Оба объекта выставили на торги летом 2026 года, однако первоначально покупатель нашёлся только для одной квартиры. Теперь Фонд госимущества определил победителя аукциона и по второму объекту.