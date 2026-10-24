В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
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В Киеве днём 24 октября прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О произошедшем сообщило украинское информационное агентство «Укринформ».
По данным украинских СМИ, сигнал воздушной тревоги в столице прозвучал в 14:42. Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении к городу реактивных беспилотников.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. Причины случившегося и возможные последствия не уточнялись.