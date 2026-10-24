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Опубликовано 24 октября, 21:11

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве днём 24 октября прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О произошедшем сообщило украинское информационное агентство «Укринформ».

По данным украинских СМИ, сигнал воздушной тревоги в столице прозвучал в 14:42. Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении к городу реактивных беспилотников.

В Харькове в очередной раз за день прогремела серия взрывов
В Харькове в очередной раз за день прогремела серия взрывов

Ранее сообщалось о взрывах в городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. Причины случившегося и возможные последствия не уточнялись.

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Юрий Лысенко
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