В городе Запорожье прогремели взрывы на фоне воздушной сирены

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы, сообщило агентство «Укринформ». На момент инцидента в обозначенном районе действовал сигнал воздушной тревоги.

Подробностей о причинах взрывов и их последствиях агентство не привело. До этого очевидцы на видео сняли удары российских беспилотников по вантовому мосту в Запорожье, который соединяет левый берег Днепра с островом Хортица.

Также сообщалось, что российские войска с начала 2026 года нанесли удары как минимум по десяти украинским теплоэлектростанциям, теплоэлектроцентралям и гидроэлектростанциям. Такие подсчёты провёл ТАСС на основе сообщений Минобороны РФ. По утверждению ведомства, поражённые объекты использовались в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ) и военно-промышленного комплекса Незалежной.