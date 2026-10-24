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Опубликовано 24 октября, 19:12

В городе Запорожье прогремели взрывы на фоне воздушной сирены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WOSUNAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WOSUNAN

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы, сообщило агентство «Укринформ». На момент инцидента в обозначенном районе действовал сигнал воздушной тревоги.

Подробностей о причинах взрывов и их последствиях агентство не привело. До этого очевидцы на видео сняли удары российских беспилотников по вантовому мосту в Запорожье, который соединяет левый берег Днепра с островом Хортица.

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Также сообщалось, что российские войска с начала 2026 года нанесли удары как минимум по десяти украинским теплоэлектростанциям, теплоэлектроцентралям и гидроэлектростанциям. Такие подсчёты провёл ТАСС на основе сообщений Минобороны РФ. По утверждению ведомства, поражённые объекты использовались в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ) и военно-промышленного комплекса Незалежной.

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Татьяна Миссуми
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