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Опубликовано 24 октября, 15:45

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Palamarchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Palamarchuk

В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О громких звуках в украинской столице сообщает местное издание «Общественное. Новости».

Предупреждение об угрозе с воздуха также распространилось на ряд других областей Украины. Информация о точном количестве взрывов, их местоположении и возможных последствиях в первоначальном сообщении не приводится.

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Ранее Life.ru рассказывал о серии взрывов в Киеве, Луцке и других украинских городах 21 октября. Тогда сообщалось о пожарах и предполагаемых ударах по объектам транспортной и складской инфраструктуры.

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Анастасия Никонорова
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