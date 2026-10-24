В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
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В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О громких звуках в украинской столице сообщает местное издание «Общественное. Новости».
Предупреждение об угрозе с воздуха также распространилось на ряд других областей Украины. Информация о точном количестве взрывов, их местоположении и возможных последствиях в первоначальном сообщении не приводится.
Ранее Life.ru рассказывал о серии взрывов в Киеве, Луцке и других украинских городах 21 октября. Тогда сообщалось о пожарах и предполагаемых ударах по объектам транспортной и складской инфраструктуры.