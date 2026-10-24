В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О громких звуках в украинской столице сообщает местное издание «Общественное. Новости».

Предупреждение об угрозе с воздуха также распространилось на ряд других областей Украины. Информация о точном количестве взрывов, их местоположении и возможных последствиях в первоначальном сообщении не приводится.