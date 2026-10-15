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Опубликовано 15 октября, 14:17

В Киеве на пятый год СВО начали устанавливать первое мобильное укрытие

В Киеве на пятом году специальной военной операции приступили к установке первого мобильного укрытия. Конструкцию размещают возле парка имени Ивана Багряного, ранее носившего имя Александра Пушкина, сообщают украинские Telegram-каналы.

В Киеве на пятый год СВО начали устанавливать первое мобильное укрытие. Видео © Telegram / Новости LIVE

Речь идёт о первом подобном объекте в украинской столице. Мобильное укрытие предназначено для защиты людей во время воздушных тревог.

Место установки находится рядом с парковой зоной. Сроки завершения работ и начала эксплуатации сооружения пока не уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве сотни студентов собрали на открытом стадионе вместо укрытия во время воздушной тревоги. Молодые люди оказались на улице, несмотря на угрозу ударов. Ситуация вызвала вопросы к обеспечению безопасности учащихся.

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Наталья Демьянова
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