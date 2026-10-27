В Киеве накрыли «гнездо беспилотников»: Поражены секретные цеха и складские помещения

Российские подразделения успешно атаковали военно-производственный кластер в черте украинской столицы. По сведениям профильного оборонного ведомства страны, под огневое воздействие попал столичный завод, глубоко интегрированный в обеспечение вооруженных сил техникой.

На территории закрытого промышленного комплекса непрерывно велась сборка беспилотных комплексов различного назначения, а также располагались обширные зоны их складирования и подготовки перед отправкой в зону боевых действий. В результате скоординированного огневого налёта инфраструктура по созданию и хранению воздушных аппаратов получила критические повреждения и фактически прекратила функционирование.

Ранее Life.ru рассказывал о поручении Владимира Путина продолжить массированные и групповые удары по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам. Соответствующее указание президент дал командующим российскими группировками войск 16 октября.