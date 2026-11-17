В Киеве рассматривают возможность строительства автомобильного тоннеля под Днепром стоимостью от 500 миллионов евро. Проект должен обеспечить дополнительное транспортное сообщение между правым и левым берегами украинской столицы. Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник по итогам переговоров с американской компанией Robbins.

По словам министра, американская сторона выразила готовность предоставить тоннелепроходческое оборудование, обучить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение строительства. Следующим этапом станет подготовка конкретных предложений по необходимым исследованиям, технике и привлечению партнёров.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве начали готовить подъездные пути к двум резервным понтонным мостам через Днепр. Переправы планируют использовать для поддержания транспортного сообщения между берегами после повреждения существующих мостов. Завершить работы рассчитывают в феврале — начале марта 2027 года.