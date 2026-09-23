Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:29

В Киеве поражены центры обработки данных NewTelco и United DC

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российские военные поразили в Киеве центры обработки данных NewTelco и United DC. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По утверждению ведомства, NewTelco использовался как один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком Минобороны Украины. United DC, как заявили в МО РФ, обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб. Независимого подтверждения использования этих объектов именно в таком качестве на данный момент нет.

NewTelco на собственном сайте называет свою киевскую площадку одним из основных телекоммуникационных узлов страны. Компания указывает, что в ЦОДе размещается оборудование украинских операторов и крупных международных телекоммуникационных компаний.

United DC также является крупным коммерческим дата-центром в Киеве. Согласно данным самого оператора, площадка работает по стандарту Tier III, предоставляет услуги операторам связи, провайдерам и корпоративным клиентам и имеет подключения к украинским точкам обмена трафиком.

Армия России обрушила групповые удары возмездия на предприятия ВПК и ТЭК Украины
Армия России обрушила групповые удары возмездия на предприятия ВПК и ТЭК Украины

Ранее Life.ru писал, что российские войска ударили по киевскому институту «Гипросвязь», связанному со спецсвязью, контролем радиочастот и интернет-инфраструктурой Украины. Киевские СМИ подтвердили повреждение девятиэтажного здания, после чего местный провайдер сообщил об обесточивании оборудования в дата-центре и перебоях с интернетом у части абонентов.

Больше новостей о ходе спецоперации и действиях российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar