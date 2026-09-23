В Киеве поражены центры обработки данных NewTelco и United DC

Российские военные поразили в Киеве центры обработки данных NewTelco и United DC. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По утверждению ведомства, NewTelco использовался как один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком Минобороны Украины. United DC, как заявили в МО РФ, обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб. Независимого подтверждения использования этих объектов именно в таком качестве на данный момент нет.

NewTelco на собственном сайте называет свою киевскую площадку одним из основных телекоммуникационных узлов страны. Компания указывает, что в ЦОДе размещается оборудование украинских операторов и крупных международных телекоммуникационных компаний.

United DC также является крупным коммерческим дата-центром в Киеве. Согласно данным самого оператора, площадка работает по стандарту Tier III, предоставляет услуги операторам связи, провайдерам и корпоративным клиентам и имеет подключения к украинским точкам обмена трафиком.

Ранее Life.ru писал, что российские войска ударили по киевскому институту «Гипросвязь», связанному со спецсвязью, контролем радиочастот и интернет-инфраструктурой Украины. Киевские СМИ подтвердили повреждение девятиэтажного здания, после чего местный провайдер сообщил об обесточивании оборудования в дата-центре и перебоях с интернетом у части абонентов.