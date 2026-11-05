В Киеве планируют построить восемь резервных переправ через Днепр, чтобы сохранить сообщение между берегами в случае повреждения мостов. Две переправы определили как первоочередные, сообщил изданию «Бабель» глава Агентства восстановления Украины Иван Фёдоров, комментируя плачевное состояние Южного моста после ударов РФ для остановки переброски техники и резервов ВСУ.

Общая протяжённость киевских переправ составит около 12 километров. Места для них уже выбрали, но власти не раскрывают их из соображений безопасности. На переправах предусмотрят по две полосы для автомобилей. Ими смогут пользоваться и пешеходы.

Всего по правительственной программе в разных регионах Украины планируют построить 21 альтернативную переправу через реки. По словам министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника, первые переправы в Киеве рассчитывают открыть в начале 2027 года.