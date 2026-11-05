В Киеве построят 8 резервных переправ через Днепр взамен Южного моста
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В Киеве планируют построить восемь резервных переправ через Днепр, чтобы сохранить сообщение между берегами в случае повреждения мостов. Две переправы определили как первоочередные, сообщил изданию «Бабель» глава Агентства восстановления Украины Иван Фёдоров, комментируя плачевное состояние Южного моста после ударов РФ для остановки переброски техники и резервов ВСУ.
Общая протяжённость киевских переправ составит около 12 километров. Места для них уже выбрали, но власти не раскрывают их из соображений безопасности. На переправах предусмотрят по две полосы для автомобилей. Ими смогут пользоваться и пешеходы.
Всего по правительственной программе в разных регионах Украины планируют построить 21 альтернативную переправу через реки. По словам министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника, первые переправы в Киеве рассчитывают открыть в начале 2027 года.
Напомним, Южный мост в Киеве является основным способом попасть с одного берега Днепра на другой. По нему также проходит одна из веток киевского метро. ВС РФ неоднократно наносили точечные удары по переправе, чтобы нарушить логистическую цепочку ВСУ — по мосту шли поставки вооружения на передовую. 1 октября украинские власти заявляли о попадании двух беспилотников в опорную часть Южного моста. Мэрия предупредила, что полное восстановление вряд ли возможно в короткие сроки.