«В Киеве прекрасно знают, что нужно сделать»: Песков назвал путь к достижению мира

Киев понимает, какие шаги необходимы для перехода к мирному урегулированию конфликта. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что украинской стороне известны необходимые действия. По его словам, там также понимают, к каким компромиссам потребуется проявить готовность. Именно это Песков назвал условием реального выхода на мирный путь.

«В Киеве прекрасно знают, что нужно сделать и, скажем так, готовность к каким компромиссам нужно проявить, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования», — указал Песков в разговоре с журналистами.

Одним из ключевых разногласий на переговорах остаётся территориальный вопрос. Москва настаивает на выводе украинских войск с подконтрольной Киеву части Донбасса — прежде всего с остающейся под контролем ВСУ территории ДНР, включая район Славянска и Краматорска. Россия также требует признания новых территориальных реалий и отказа Украины от вступления в НАТО. Киев отвергает требование об отводе войск и заявляет, что не согласится добровольно передавать территории, которые российская армия пока не контролирует.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готового проекта мирного урегулирования конфликта на Украине пока не существует. По его словам, появляющиеся в СМИ сведения на эту тему являются лишь домыслами и не имеют отношения к реальности.