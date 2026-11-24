В Киеве при неизвестных обстоятельствах погиб полковник Вооружённых сил Украины Дмитрий Момот. Об этом рассказал ТАСС представитель российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, офицер был уроженцем Нежина Черниговской области. Предположительно, Момот служил в Генеральном штабе ВСУ либо работал в Национальном университете обороны Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по военным объектам Украины в 142 районах. Среди целей были предприятия по производству беспилотников, склады и военные аэродромы. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.