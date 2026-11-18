В Киеве начали сооружать понтонные переправы через Днепр, завершить которые рассчитывают за два-три месяца. Об этом глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов сообщил в местном подкасте.

Возводимые конструкции предназначены для ограниченного движения между берегами реки. По словам Бахматова, они должны обеспечить минимальный транспортный транзит, прежде всего для специальной техники и ключевых автомобилей.

При этом глава райадминистрации не выразил полной уверенности в соблюдении обозначенных сроков. Он допустил возможность завершения строительства в ближайшие два-три месяца, однако не стал гарантировать такой результат.

Бахматов также высказался о других способах организации сообщения между берегами Днепра. В частности, чиновник затронул вопрос создания тоннелей, отметив отсутствие определённости относительно подобных проектов.

«Если говорить о концептуальных историях — туннелях и так далее — никто не знает, что делать», — добавил он.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве не удалось полностью восстановить движение по Южному мосту после ракетных ударов. По словам мэра Виталия Кличко, проезд с правого на левый берег остался закрытым, тогда как в обратном направлении движение частично возобновили.