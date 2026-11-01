Украинская баллистическая ракета FP-7 прошла проверку в боевых условиях, но её дальнейшее применение с обычной осколочно-фугасной боевой частью признали экономически невыгодным. Один запуск обходится примерно в 600 тысяч долларов, тогда как аналогичную по массе боевую часть можно доставить к цели значительно дешевле. Об этом рассказал совладелец и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в эфире телемарафона «Единые новости».

В качестве альтернативы разработчик предложил ударные беспилотники FP-2. Они способны нести около 200 килограммов боевой нагрузки на расстояние до 300 километров, причём стоимость такого аппарата Штилерман оценил в 50 тысяч долларов.

При этом баллистическая ракета, несмотря на сопоставимую массу боевой части, содержит меньше взрывчатки из-за необходимости использовать более прочный корпус. По утверждению конструктора, вместо одной FP-7 компания может отправить 16 беспилотников FP-2, выполнив больше отдельных боевых задач.

В Fire Point рассчитывают вернуться к более широкому применению FP-7 после кодификации и принятия на вооружение модификации с кассетной боевой частью. Параллельно компания завершает испытания другой баллистической ракеты — FP-9, первое боевое использование которой разработчики ожидают в ближайшее время.

Ранее Life.ru сообщал об ударе российских войск по производственным площадкам Fire Point в Киеве. По данным Минобороны РФ, 30 октября под удар попал цех предприятия «Фанплит», где собирали и хранили беспилотники FP-1 и FP-2 большой и средней дальности. Российское военное ведомство также заявило о поражении других объектов украинского военно-промышленного комплекса.