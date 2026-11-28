В Киеве прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве 28 ноября вновь прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство «Укринформ».
В городе объявлена воздушная тревога. Ранее в украинской столице уже звучали взрывы.
Ранее Минобороны России раскрыло причины взрывов в Киеве и Киевской области. В российском военном ведомстве сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
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