В Киеве 28 ноября вновь прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

В городе объявлена воздушная тревога. Ранее в украинской столице уже звучали взрывы.

Ранее Минобороны России раскрыло причины взрывов в Киеве и Киевской области. В российском военном ведомстве сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.