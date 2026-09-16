Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 17:20

В Киеве прогремела серия взрывов, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Серия взрывов прогремела в Киеве, пишут украинские СМИ. В столице Незалежной работают системы ПВО.

Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в Киеве воздушная тревога не работала.

Пожар вспыхнул на предприятии по производству боеприпасов в Словакии
Пожар вспыхнул на предприятии по производству боеприпасов в Словакии

Ранее сегодня в Киеве уже звучали взрывы. Так, утром сообщалось о серии хлопков, после которых в столице Украины начались пожары. По данным Life.ru, под ударами оказались складские помещения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar