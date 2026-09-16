В Киеве прогремела серия взрывов, работает ПВО
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Серия взрывов прогремела в Киеве, пишут украинские СМИ. В столице Незалежной работают системы ПВО.
Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в Киеве воздушная тревога не работала.
Ранее сегодня в Киеве уже звучали взрывы. Так, утром сообщалось о серии хлопков, после которых в столице Украины начались пожары. По данным Life.ru, под ударами оказались складские помещения.
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