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Опубликовано 6 октября, 21:54

В Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Сигнал тревоги в украинской столице прозвучал незадолго до сообщений о взрывах. Других подробностей о произошедшем пока не приводится.

Зеленский утверждает, что ВС РФ готовят массированный удар по целям на Украине
Зеленский утверждает, что ВС РФ готовят массированный удар по целям на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные нанесли удары по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Южный был поражён танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для украинской армии. Кроме того, в районе села Маяки под удар попали грузовые автомобили, которые, как заявили в ведомстве, перевозили на Украину военные грузы.

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Юрий Лысенко
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