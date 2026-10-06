В Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Сигнал тревоги в украинской столице прозвучал незадолго до сообщений о взрывах. Других подробностей о произошедшем пока не приводится.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные нанесли удары по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Южный был поражён танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для украинской армии. Кроме того, в районе села Маяки под удар попали грузовые автомобили, которые, как заявили в ведомстве, перевозили на Украину военные грузы.