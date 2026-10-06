Зеленский утверждает, что ВС РФ готовят массированный удар по целям на Украине

Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила обновлённые данные о подготовке нового массированного удара по территории страны. В связи с этим он призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«Есть обновлённая информация от разведки о подготовке россиянами массированного удара», — заявил Зеленский.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский распорядился готовить F-16 и ПВО к новому массированному удару ВС России. По его словам, украинские власти также готовят дополнительные решения для защиты критической инфраструктуры и логистики. Отдельное внимание на совещании уделялось дефициту средств противодействия баллистическим ракетам.