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Опубликовано 6 октября, 21:47

Зеленский утверждает, что ВС РФ готовят массированный удар по целям на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила обновлённые данные о подготовке нового массированного удара по территории страны. В связи с этим он призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«Есть обновлённая информация от разведки о подготовке россиянами массированного удара», — заявил Зеленский.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский распорядился готовить F-16 и ПВО к новому массированному удару ВС России. По его словам, украинские власти также готовят дополнительные решения для защиты критической инфраструктуры и логистики. Отдельное внимание на совещании уделялось дефициту средств противодействия баллистическим ракетам.

Больше новостей о ситуации вокруг конфликта — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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