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Опубликовано 20 сентября, 10:33

В Киеве прогремели взрывы, работает система ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В Киеве прогремели взрывы на фоне работы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Работает ПВО. На Киев следует группа БПЛА. Оставайтесь в укрытиях!» — написал градоначальник.

В Кривом Роге в течение дня прогремели два взрыва
В Кривом Роге в течение дня прогремели два взрыва

Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября в Киеве трижды за день объявляли воздушную тревогу на фоне новых взрывов. Тогда данные о последствиях очередного эпизода также первоначально не приводились.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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