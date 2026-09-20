В Киеве прогремели взрывы, работает система ПВО

В Киеве прогремели взрывы на фоне работы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Работает ПВО. На Киев следует группа БПЛА. Оставайтесь в укрытиях!» — написал градоначальник.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября в Киеве трижды за день объявляли воздушную тревогу на фоне новых взрывов. Тогда данные о последствиях очередного эпизода также первоначально не приводились.