В Киеве прогремели взрывы, работает система ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov
В Киеве прогремели взрывы на фоне работы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Взрывы в столице. Работает ПВО. На Киев следует группа БПЛА. Оставайтесь в укрытиях!» — написал градоначальник.
Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября в Киеве трижды за день объявляли воздушную тревогу на фоне новых взрывов. Тогда данные о последствиях очередного эпизода также первоначально не приводились.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.